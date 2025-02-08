Düzce Nüfusu Arttı - Son Dakika
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Düzce Nüfusu Arttı

Düzce'nin nüfusu 2024'te 412 bin 344'e ulaşarak 2 bin 479 kişi arttı. Akçakoca en kalabalık ilçe.

08.02.2025 12:02
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DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusu, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 2 bin 479 kişi artarak 412 bin 344 kişi oldu. Düzce'de merkez ilçeden sonra nüfusu en kalabalık ilçe Akçakoca olurken nüfusu en az ilçe ise Yığılca olarak kayıtlara geçti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Düzce'nin nüfusu arttı. Bir önceki yıl 409 bin 865 olan nüfus 2 bin 479 kişi artarak 412 bin 344 kişi oldu. Erkek nüfusu 206 bin 8 kişi olurken, kadın nüfus 206 bin 336 kişi oldu.

En kalabalık ilçe Akçakoca

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ise ilçelerde durum ise Merkez ilçe 263 bin 220, Akçakoca 41 bin 233, Gölyaka 20 bin 930, Kaynaşlı 20 bin 539, Çilimli 19 bin 116, Gümüşova 17 bin 205, Cumayeri 16 bin 11 ve Yığılca 14 bin 90 olarak kayıtlara geçti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Nüfusu Arttı - Son Dakika

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