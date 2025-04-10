- Düzce örnek şekilde tamamlandı

-Bu proje bugünden yarına değil kültürle gelişecek

DÜZCE - Düzce Belediyesi'nin nihai faydalanıcı olduğu ve AB Hibe Fonu'ndan destekli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın USOP uygulaması çerçevesinde yürütülen Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin (SKUp) kapanış toplantısı kurumların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Düzce'nin büyükşehirler arasından sıyrılarak il bazında ilk ve tek temsilci olduğu Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin (SKUp), 2 yıla yakın sürdürülen pratik ve teorik çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanış toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci, Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Barış Bayrak, Okan Kaltu, Burak Coşkun, Cihan Ünal, il müdürleri ve kurum temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Uygulama projelerinde en güzel örnekler Düzce gibi şehirlerden çıkıyor"

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, projenin Düzce ölçeğinde bir şehre kazandırılmasında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyoner bakış açısının büyük katkısı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Ulaşım altyapı sistemlerimizi sürdürülebilir hale getirecek bu proje aslında gelecek nesillerimize aktaracağımız bir çalışmadır. Ulaşımın sadece bir altyapı değil, sosyal yaşamı yakından ilgilendiren bir donanım olduğunun bilinci ile bu projeyi refahı artıracak şekilde düzenledik. Trafik güvenliği ve konforlu seyahat beklentileri başta olmak üzere Düzceli hemşehrilerimizin beklentilerini anlamak ve uygulanabilir çözümler üretmek için tüm kurumlarımızla iş birliği yaptık. Analiz, inceleme ve çözüm önerileri bu çalışmayı güvenilir hale getirmiştir. Düzce nüfusu ve ölçeği bakımından kazandığı bu proje sayesinde belki de 10 yıl sonra bambaşka bir ulaşım altyapısına sahip olacak ki uzmanlar da uygulama projelerinde en güzel örneklerin küçük şehirlerde ortaya çıktığını ifade etmektedir. Ben geleceğe kalıcı bir imza olarak yorumladığım bu projenin ve devamının şehrimize, hemşehrilerimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

"Bu çalışma düzce'ye özgün olarak hazırlandı"

AB Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci de projeye emek verenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında projenin çerçevesine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Düzce SKUp kapsamında yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Bu konuda bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Dr. Faruk Özlü'ye ekibine, belediye çalışanlarına ve yüklenici firmanın fedakar çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz Düzce'nin daha yaşanabilir bir kent olması konusunda çok değerli adımlar attınız. Bu proje, modern şehirlerin karşılaştığı ulaşım sorunlarına yenilikçi, çevre dostu ve insan odaklı çözümler sunan bir vizyonun ürünüdür. Kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak, çevre kirliliğini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için hazırlanmış çok kapsamlı bir yol haritasıdır. Yalnızca araç ulaşımı değil, yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir alternatiflari ön plana çıkarmayı hedefliyor. Bu süreçte SKUp, mevcut durumu raporlayarak paydaşlarla iş birliği halinde geleceğe yönelik bir strateji çerçevesi sunuyor. Coğrafi yapı, nüfus dinamikleri ve ekonomik potansiyeli dikkate alınarak özgün bir plan hazırlandı. Aslında asıl amaç, çevreyi koruyarak hayatı kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak."

Toplantının teknik sunumlar bölümünde Kıdemli Ulaşım Plancısı Prof. Dr. Kemal Mert Çubukçu, ulaşım modellemesinin temel kavramları, süreçleri ve Düzce özelinde nasıl uygulandığına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Çubukçu, ulaşım modellemesinin; kent içi yolculuk taleplerini analiz etmek, farklı ulaşım senaryolarını karşılaştırmak ve stratejik karar alma süreçlerini desteklemek açısından kritik bir araç olduğunu vurguladı.

Sunumunda dört aşamalı ulaşım modellemesinin aşamalarını (üretim, dağıtım, ulaşım modu seçimi ve güzergah ataması) örneklerle açıklayan Çubukçu, Düzce'de toplanan veriler ışığında geliştirilen modelin, kentin gelecekteki ulaşım taleplerine yönelik etkili çözümler sunabileceğini belirtti. Ayrıca modelin karar vericiler için sağladığı avantajlar, veri kalitesinin önemi ve model çıktılarının uygulanabilirliği üzerine de teknik değerlendirmelerde bulundu.

Proje takım lideri sonuç raporunun detaylarını anlattı

Düzce SKUp Takım Lideri Bas Govers'ın yaptığı sunumda, Düzce'de sahada gerçekleştirilen araştırma sonuçları, mevcut durum analizi, öneriler ve uygulanacak projeler ve stratejilerin ayrıntıları katılımcılarla paylaşıldı. Sunumda, Düzce'nin coğrafi yapısı ve şehirleşme tarzının farklı ulaşım türlerine son derece uygun olduğu, gerekli güvenlik ve altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte kısa sürede önemli ilerlemeler sağlanabileceği vurgulandı.

Toplantı, fotoğraf çekimi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.