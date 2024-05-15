Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Anaokulunda Polislerden Sürpriz - Son Dakika
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Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Anaokulunda Polislerden Sürpriz

Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Anaokulunda Polislerden Sürpriz

Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak ve sosyal hayata entegre olmaları için etkinlik düzenledi. Polisler, öğrencilere sürpriz yaparak hayallerini gerçekleştirdi. Öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

15.05.2024 13:53
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Düzce(İHA) – Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Anaokulunda eğitim gören özel çocukların sosyal medya paylaşımı polisleri harekete geçirdi. Ekipler, sirenlerle girdikleri okulun özel eğitim anasınıfındaki çocuklara sürpriz yaptı.

Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri, öğrencilerin gelişimine katkı sağlaması ve sosyal hayata entegre olmaları için etkinlik düzenleyerek hayallerindeki meslekleri öğrenmek istediler. Sınıfta yapılan çalışmada öğrencilerin büyük bölümü polisliği hayallerindeki meslek olarak belirtince sınıfta bir köşe oluşturuldu. İçerisinde resimler ve maketlerin bulunduğu polis köşesinde özel miniklerin video ve fotoğraflarını öğretmenleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri sosyal medya paylaşımlarını görünce harekete geçtiler. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını da düşünerek Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokuluna sirenler eşliğinde giderek öğrencilere sürpriz yaptı. Sınıf öğretmenlerine çiçek veren polisler öğrencilere de özel isimli çocuklara yaptırılan tişörtler, oyuncak polis arabaları, futbol topu, basketbol topu, voleybol topu hediye ettiler. Ekipler ayrıca öğrencilerle birlikte pasta kestiler.

Özel öğrenciler mutluluklarını dile getirerek gelecekte polis olmak istediklerini dile getirirken Özel Eğitim Öğretmenleri Özlem Altun Kaya ve Özge Yücel, sürpriz yapan polislere teşekkür ederek "Sınıfımızda bir etkinlik yaptık. Çocuklarımıza hayallerindeki meslekleri sorduk. Maketler ve panolar hazırladık. Çocuklarımız polis olmak istiyoruz. Suçlulardan korumak istiyoruz diye cevaplar verdiler. Bunu videoya çevirdik. Sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımımızı görünce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na denk getirerek bize çok büyük sürpriz yaptılar. Hediyeler, pastalar getirmişler. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencileri polis otolarına ve motosikletlerine de bindiren polisler özel öğrencilerin hayallerini de gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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