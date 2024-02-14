Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerini anlattı - Son Dakika
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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerini anlattı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerini anlattı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydınpınar köyünde düzenlediği toplantıda çiftçilere kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerini anlattı. Toplantıda ayrıca tarımsal desteklemeler, hayvan sağlığı çalışmaları ve suni tohumlama konuları da ele alındı.

14.02.2024 11:48  Güncelleme: 11:53
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DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirmeler devam ediyor.

Düzce'nin Aydınpınar köyünde üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgeye yeni bulaşan ve 300'den fazla bitkiye zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıda ayrıca tarımsal desteklemeler, hayvan sağlığı çalışmaları ve suni tohumlama konuları da ele alındı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Esra Uzun Kahverengi Kokarca zararlısının tüm dünyada ve Türkiye'de büyük verim kayıplarına neden olduğunu belirtti. Ardından İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zararlıyı tanıma, zararını önleme ve mücadele etme teknikleri hakkında üreticilere detaylı bilgi verildi. Zararlıyı kontrol altına almak için durgun ve aktif dönemde yapılması gerekenlerin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca 2023 yılı fındık alan bazlı destek ödemeleri, askı işlemleri ve itiraz süreçleri hakkında da üreticilere bilgi verildi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ise küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda gerçekleştirilen aşılama çalışmaları, yeni doğan buzağıların desteklemeleri ve suni tohumlamalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplantı sonunda üreticilerden gelen sorulara konu uzmanı teknik personeller bilgi verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerini anlattı - Son Dakika

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