Düzce Tarım ve Orman Müdürü Uzun, Akçakoca'da balıkçılarla buluştu - Son Dakika
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Düzce Tarım ve Orman Müdürü Uzun, Akçakoca'da balıkçılarla buluştu

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Düzce Tarım ve Orman Müdürü Uzun, Akçakoca\'da balıkçılarla buluştu
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi ile Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek balıkçılarla bir araya geldi. Uzun, Kooperatif Başkanı Osman Özer ile balıkçıların sorun ve taleplerini görüşüp sürdürülebilirliğe dikkat çekti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi ile Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek bölgedeki balıkçılarla bir araya geldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Özer ile görüşen İl Müdürü Esra Uzun, kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren balıkçıların karşılaştıkları sorunlar, talepler ve sektörel ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen görüşmede, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Esra Uzun, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkOsman ÖzerEsra UzunAkçakocaEkonomiGüncelTarımDüzceYerelSon Dakika

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