Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen '100. Yılda Öğretmen Olmak' adlı program gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen '100. Yılda Öğretmen Olmak' adlı program gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen \'100. Yılda Öğretmen Olmak\' adlı program gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen '100. Yılda Öğretmen Olmak' adlı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, öğretmenlik mesleğinin önemi ve 21. yüzyılda öğretmen olmanın gereklilikleri üzerine konuşmalar yapıldı.

08.05.2024 10:49
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Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "100. Yılda Öğretmen Olmak" adlı program, gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, davetli konuklar ile öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı "Öğretmen sözcüğünün; öğreten, bilgi veren, çalışkan, yönlendirici, yol gösterici, içten olma gibi pek çok anlamı vardır, kısaca öğretmen insan olma sürecine rehberlik eden kişidir" dedi.

Günümüz dünyasında alakalı yetkinliklerin yanı sıra dahili ve kişilerarası yetkinlik kazanabilmenin de önemli olduğunu belirten Arıcı, eğitimcilerin, çocukları; nazik olma, dayanışma, iş birliği, sorumluluk, çaba ve çalışma isteği gibi değerlerle desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı İlhan Genç, yaptığı konuşmada 100. yılda böyle değerli bir konuyu ele alan Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teşekkür etti. 12 yıl liselerde kendisinin de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptığını ifade eden Genç, bu yıllar içerisinde, çocuk öncesi eğitimde çocuk edebiyatı derslerine de girdiğini söyleyerek okul öncesi öğretmenliğinin önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nın, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Korosu tarafından okunmasıyla devam eden programda, Anadolu'nun bir köyünde öğretmenlik yapan Melek Yıldızdoğdu'nun program için yazdığı kompozisyon da katılımcılarla paylaşıldı. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısının bardaklar ritim oyunuyla seslendirildiği programda, farklı müzik aletleriyle yapılan bambaşka bir orkestra deneyimi de dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın son bölümündeyse Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, "21. Yüzyılda Gelişimsel Öğretmen Olmak" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ceylan, konuşmasına 6 yaşından beri öğretmen olacağını söyleyerek "Bir çocuğun gözlerine bakmazsanız onları göremezsiniz. Bir çocuğu anlamak ve onlara kendinizi anlatabilmek için ona özel olduğunu hissettirmeniz gerekir" dedi. Çocukları etiketlememenin, çocuğun gelişimi açısından öneminden bahsederek travmatik süreçler geçiren çocukların ona güvenen, ona değer veren kişilere tutunduğunu, bu kişiler arasında öğretmenlerin önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan öğretmen özelliklerini açıklayarak 21. yüzyıl öğretmenlik becerilerinde öğretmenlerin geleneksel rollerini aşarak gelişimsel odaklı bir yaklaşımı benimsemeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Okul öncesi eğitim sürecinde ailenin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Şehnaz Ceylan, aile eğitimlerinin birincil öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. Gelişimsel öğretmenlik, çocuk merkezlilik, duyarlı öğretmenlik, profesyonel öğretmenlik konularına değinerek konuşmasını "Ayakları yere basmayan hayaller kuralım, hayaller dünyasını harekete geçiren öğretmenler olsun" sözüyle bitirdi.

Programın sonunda, Prof. Dr. Şehnaz Ceylan'a Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından teşekkür belgesi, Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı ile lisans öğrencilerinin hazırlamış olduğu Kuling ve el sanatı hediyeleri takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen '100. Yılda Öğretmen Olmak' adlı program gerçekleştirildi - Son Dakika

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