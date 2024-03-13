Düzce Üniversitesi'nde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi

Düzce Üniversitesi\'nde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü düzenlendi

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' adlı bir program düzenlendi. Programda konuşmacılar, İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin etkisini anlattılar. Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

13.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' adlı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ki programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recai Özcan, İstiklal Marşı'nın kutsal bir metin olduğunu ve bağımsızlığımızı temsil ettiğini belirterek sözü konuşmacılara bıraktı.

Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Sibel Küçükkülahlı 'İstiklal Ruhu' başlıklı konuşmasında, kahramanlık sonucunda marşların yazıldığını dile getirerek eski marşlardan günümüze kadar gelen marşlara değindi. Marşların bir zafer sonucu ortaya çıktığını fakat İstiklal Marşı'nın bizlerin zafere olan inancıyla yazıldığının altını çizen Küçükkülahlı; Milli Mücadele döneminde İstiklal Marşımızın yazılması, kabul edilmesi ve bestelenmesi süreçlerinden de bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Alper Kumsar, 'Safahat'ın Etki Gücü Üzerine Bir Tahlil' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden ve şiirlerinden bahseden Kumsar, son yüzyıllarda en etkili şiir kitabının Safahat olduğunu belirterek "Toplum üzerinde bu denli etkili olabilmiş başka metinler yoktur" dedi. Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinde kalıcılığı yakalamasındaki nedenlerden de söz eden Kumsar, bunları açıklayarak konuşmasını noktaladı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Yahya Aydın ise, Mehmet Akif'in kişiliği ve şiiri arasında bir mütekabiliyet olduğunu Mehmet Akif'in şiirlerini çeşitli açılardan değerlendirerek "Şiiri, şiir gibi yaşamış şair" sözleriyle sunumunu tamamladı.

Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi - Son Dakika
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