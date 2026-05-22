Düzce Üniversitesi\'nde Kurban Bayramı Töreni

Düzce Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni, Cumhuriyet Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Bayramlaşma Töreni'ne; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi akademik ve idari birimlerinin yöneticileri ile personeli katıldı. Düzce Üniversitesi mensuplarının tek tek Kurban Bayramı'nı kutlayan Rektör Nedim Sözbir, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlar geçirmeyi temenni ederek, bu mübarek günlerin paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirdiğini ve hayatımıza anlam kattığını dile getirdi.

Bayramlaşma Töreni, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Aktaş'ın yaptığı dua ile sona erdi. - DÜZCE