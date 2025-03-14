Düzce Üniversitesi\'nde \'Ofiste Bir Gün\' Projesi Başladı

Düzce Üniversitesi İşletme fakültesi Sigortacılık Bölümü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi (Bankalar, Sigorta Acenteleri, Döviz Büroları, Esnaf Kefalet Kooperatifleri) birlikte yürütmekte olduğu "Ofiste Bir Gün" projesi başladı.

Proje kapsamında Düzce Üniversitesi İşletme fakültesi Sigortacılık Bölümü öğrencileri, ders programlarına göre hazırlanmış olan program dahilinde DTSO 9. Meslek Komitesi üyesi Sigorta Acentelerinden projede yer almak isteyen acentelere 4'erli gruplar halinde giderek sahada eğitim alma fırsatı buluyor. Öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra pratik eğitimler de almasının sektöre atıldıklarında kendilerine önemli avantaj sağlayacağını belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, sektörün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün bu öğrenciler sayesinde azalacağını, bu programla öğrencilerin eğitim hayatları içerisinde pratik eğitim alarak mezun olduklarında mümkün olduğunca hazır olmalarını sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi. - DÜZCE