Düzce Üniversitesi\'nde Sanat Projesi Sergisi ve Workshop Gerçekleştirildi

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Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gürler'in yürütücüsü olduğu, bir Avrupa Birliği Projesi olan CultureCIVIC: Sanatsal Üretim Destek Fonu'ndan destek alan "Orada" adlı projesi dahilinde düzenlenen serginin ardından workshop da gerçekleştirildi.

"İçinde yaşadığımız doğanın nasıl bir parçasıyız?" sorusundan hareketle kurguladığı proje içinde workshop yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gürler ile birlikte Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden Arş. Gör. Nermin Başaran ile Arş. Gör. Melek Yılmaz Kaya, permakültür tasarımcısı Ahu Toksöz ve sanatçı Fırat Güner gerçekleştirdi.

Workshopta katılımcılar, yürütücüler rehberliğinde yaşadığı çevredeki detayları izleyerek ve fark ettikleri üzerine birlikte düşünerek bir tartışma ortamı içerisinde fikirlerini üretime dönüştürdü. - DÜZCE