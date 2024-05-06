Düzce Üniversitesi'nde Sanat Projesi Sergisi ve Workshop Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Sanat Projesi Sergisi ve Workshop Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi\'nde Sanat Projesi Sergisi ve Workshop Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gürler'in yürütücüsü olduğu CultureCIVIC: Sanatsal Üretim Destek Fonu'ndan destek alan 'Orada' adlı proje kapsamında bir sergi düzenlendi. Serginin ardından workshop gerçekleştirildi. Workshop'ta katılımcılar, çevrelerindeki detayları inceleyerek fikirlerini üretmeye çalıştılar.

06.05.2024 17:57
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Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gürler'in yürütücüsü olduğu, bir Avrupa Birliği Projesi olan CultureCIVIC: Sanatsal Üretim Destek Fonu'ndan destek alan "Orada" adlı projesi dahilinde düzenlenen serginin ardından workshop da gerçekleştirildi.

"İçinde yaşadığımız doğanın nasıl bir parçasıyız?" sorusundan hareketle kurguladığı proje içinde workshop yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gürler ile birlikte Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden Arş. Gör. Nermin Başaran ile Arş. Gör. Melek Yılmaz Kaya, permakültür tasarımcısı Ahu Toksöz ve sanatçı Fırat Güner gerçekleştirdi.

Workshopta katılımcılar, yürütücüler rehberliğinde yaşadığı çevredeki detayları izleyerek ve fark ettikleri üzerine birlikte düşünerek bir tartışma ortamı içerisinde fikirlerini üretime dönüştürdü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Sanat Projesi Sergisi ve Workshop Gerçekleştirildi - Son Dakika

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