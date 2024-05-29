Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler ülkelerini tanıttı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler ülkelerini tanıttı

Düzce Üniversitesi\'nde okuyan yabancı öğrenciler ülkelerini tanıttı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan 'Genç Ofis'te, Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ülkelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yemen'den Sudan'a kadar farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bilgileri paylaşılarak, ülkeler daha yakından tanındı.

29.05.2024 14:18
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Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ülkelerinin tanıtımını yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi içerisinde kurulan 'Genç Ofis' çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yurt dışından gelen öğrenciler, Genç Ofis'te kendi ülkelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yemen'den Sudan'a kadar okulda okuyan öğrencilerin bilgilerini paylaştığı ülkeler, katılımcılar tarafından daha yakından tanındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler ülkelerini tanıttı - Son Dakika

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