3+1 işletmede mesleki eğitim
28.01.2026 11:41  Güncelleme: 11:43
Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu, özel sektör firmalarıyla iş birliği yaparak öğrencilerinin mesleki eğitim süreçlerine yönelik 3+1 uygulamalı eğitim protokolleri imzaladı. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, uygulamalı eğitim modelinin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu, 3+1 işletmede mesleki eğitim uygulaması çerçevesinde özel sektör firmalarıyla kapsamlı bir iş birliğine giderek, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin mesleki eğitimlerine yönelik protokoller imzaladı.

Gümüşova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir başta olmak üzere firma yetkilileri ile akademisyenler katıldı.

Meslek yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin, 3 döneminin örgün öğretim, 1 döneminin ise işletmelerde tam zamanlı uygulamalı eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanan 3+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş yapan Düzce Üniversitesi, birçok firmayla protokol imzalamayı sürdürüyor. Gümüşova Meslek Yüksekokulu da 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim uygulaması kapsamında Düzce bölgesindeki firmalarla protokoller imzaladı.

İmza töreni öncesinde konuşan Rektör Nedim Sözbir, 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim modelini önemsediklerini dile getirerek "Üniversite olarak eğitim anlayışımızı yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlamıyor; uygulama ile desteklenen, sahayla güçlü bağlar kuran bir yapı içerisinde geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin bir bölümünü gerçek çalışma ortamlarında sürdürmeleri, mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Yürütülen bu çalışmaların; öğrencilerimiz açısından nitelikli bir öğrenme deneyimi sunacağına ve üniversitemizin uygulama odaklı eğitim vizyonunu daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Rektör, uygulama temelli bu yaklaşımın; öğrencilerin edindikleri bilgileri pekiştirmelerine, iş hayatını yakından tanımalarına ve mezuniyet sonrası sürece daha hazırlıklı bireyler olarak adım atmalarına imkan sunacağını dile getirdi.

Üniversitenin uluslararası sıralama başarılarına da değinen Sözbir, EngiRank 2025'te Düzce Üniversitesi'nin Kimya Mühendisliği alanında Türkiye'de 3., 2000 sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldığına dikkat çekerek, Elektrik-Elektronik ve Enformatik ile Makine Mühendisliğinde Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını ifade etti. Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan sıralamada ise mühendislikte dünya genelinde 401–500 bandında, Türkiye üniversiteleri arasında 7. sırada, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 1. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından firmalarla protokoller imzalandı. Protokoller, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim kapsamında alacakları bir dönemlik (70 iş günü) uygulamalı eğitimin detaylarını kapsıyor. Eğitim içeriklerinin güncel sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması gerektiğine vurgu yapan firma yetkilileri ise bu iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ederek Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

