Düzce Üniversitesi\'nden FEBS Forum\'a Seçim

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Kubilay İnci, Uluslararası Avrupa Biyokimya Toplulukları Federasyonu (FEBS-Federation of European Biochemical Societies) tarafından bu yıl ülkemizde düzenlenen The 24th FEBS Young Scientists' Forum (YSF 2025) oturumuna, dünyanın farklı ülkelerinden başvuru yapan genç bilim insanları arasından 100 genç bilim insanından biri olarak seçilme hakkı kazandı.

Sakarya'da gerçekleştirilen kongrede Dr. Öğr. Üyesi Kubilay İnci, "Investigation of Stage-Specific Exosomal Content in Small Cell Lung Cancer by MultiOmics Approach and Investigation of Possible Effects in Organotropic In Vivo SCID Mouse Model" isimli çalışmasının sözlü bildiri ve poster sunumunu gerçekleştirdi.

Kubilay İnci; bitirmiş olduğu doktora tez çalışmasının ve yürütücü olarak devam eden TÜBİTAK 1002-A projesinin sonuçlarının yer aldığı ve multi-omik yöntemlerin yanı sıra deney hayvanı modelinin mikroPET-BT görüntüleme analizlerinin bulunduğu çalışmasının, küçük hücreli akciğer kanserinde, kanser hücrelerinden salgılanan eksozomal moleküllerin metastatik progresyon üzerindeki etkilerinin araştırılması yönüyle ülkemizdeki ilk çalışma niteliğine sahip olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, İnci, FEBS komitesi tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 49. FEBS Kongresi'nde çalışmanın hızlı sunum (speed talk presentation) ve poster sunumlarını da gerçekleştirdi. - DÜZCE