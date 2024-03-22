Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi\'nden Ormancılık Haftası etkinlikleri

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Ormancılık Haftası etkinliklerinde Türkiye ormanları fotoğraf sergisinin açılışı ile insana, ormana ve fotoğrafa dair başlıklı panel gerçekleştirildi.
Türkiye Ormanları Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve sergi sahibi Orman Endüstri Mühendisi ve Doğa Fotoğrafçısı Aykut İnce tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından sergi alanında Aykut İnce katılımcılara fotoğraflar hakkında bilgiler verdi.
Sergi açılışının sonrasında Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "İnsana, Ormana ve Fotoğrafa Dair" başlıklı panele geçildi. Programın açılışında konuşan Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, "Esas itibariyle bir ülkenin dağları varsa, suyu vardır. Dağların üzerinde ormanları varsa temiz suyu var demektir. Bu ikisi varsa yaşam var demektir. Orman ve su tüm yer altı ve yer üstü değerlerinden üstündür. Bunun farkına varmamız lazım. Bunun farkında olan ülke, vatandaşlarına iyi bir yaşam sunabilir" ifadelerini kullandı.
Orman ve ormancılık tarihi hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Aykut İnce ise, tarihte halkın refah oranıyla ormanların oranının doğru orantıda gittiğini belirterek ormanların halkın refahını arttıran bir etki gösterdiğini ifade etti. Günümüze doğru artan nüfusun etkisi ile tarım alanlarına olan ihtiyacın artması sonucunun, ormanların yok olmasını hızlandırdığını söyleyen İnce, çevrenin sürdürülebilirliğinin önemi üzerinde durarak, ormanların tahribatı ve bilinçsiz kullanılmasının orman alanlarının azalmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.
Ormanların en büyük düşmanının orman yangınları olduğunu söyleyen davetli konuşmacı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle ortaya çıktığını dile getirdi. Odunun her alanda insan hayatında yer edindiğini belirten İnce, madencilik, mobilya, ısınma ve barınma gibi birçok alanda ormanın insanlar tarafından kullanıldığını ve ormanların yok oluşunun hızlandığını dillendirdi. Orman sevgisi ve ormanların korunması konusuna dikkat çeken Aykut İnce, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.
Programın sonunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın tarafından Aykut İnce'ye teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE
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