Düzce Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan\'da Çocuklarla Buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Rektör Sözbir, çocuklarla kahvaltı yaparak onlara kek ikram etti. Anaokulu öğrencileri ise Rektör Sözbir için bir gösteri düzenledi. Sözbir, geleceğin teminatı olan çocukların bayramını kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi.

24.04.2024 17:54
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla birlikte kahvaltı yapan Rektör Nedim Sözbir, onlara kek ikram etti. Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri ise Nedim Sözbir için bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında geleceğin teminatı olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Sözbir, eğitim hayatlarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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