Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği iş birliğinde "Pulmoner" adlı konferans düzenlendi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, "Nefes Al, Hareket Et ve Yaşadığını Hisset" sloganı ile farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği'nin Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı içinde Türkiye genelinde mart ayının 2. haftasının "Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" olarak belirlendiğini ifade eden Balbay, sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amacıyla etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Güleç Balbay'ın yönetimindeki konferansın ilk sunumunu yapan Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ataoğlu "Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon" başlığı altında katılımcıları bilgilendirdi. Pulmoner Rehabilitasyonu'nu; "Kronik solunum hastalığı olan bireylerin fiziksel ve emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici uzun dönem kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, detaylı hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, multidisipliner tedavi yaklaşımlarının bütünüdür" şeklinde tanımlayan Ataoğlu, Pulmoner Rehabilitasyonu'nun; septomatik, günlük yaşam aktiviteleri azalmış kronik solunum sorunlu olgularda ilaç dışı tedaviler arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.
Kimlere uygulanır?
Nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına Pulmoner Rehabilitasyon uygulanabileceğini söyleyen Özlem Ataoğlu, Pulmoner Rehabilitasyonun her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanabildiğini ifade etti. Ayrıca Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) başta olmak üzere; astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon programı uygulanabileceğini sözlerine ekledi.
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde olması gereken uzmanlar hakkında da bilgiler veren Ataoğlu, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.
Fizyoterapist Şükran Mine Danış ise, "Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde bulunması gereken cihazlar hakkında bilgiler paylaşarak, hastaya Pulmoner Rehabilitasyon hizmeti almadan önce, hizmet alacak kişiye; hasta değerlendirmesi ve uygulamalı testler yapıldığını dile getirdi. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Fizyoterapist Şükran Mine Danış, kendisini dinleyenlere teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı. - DÜZCE
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