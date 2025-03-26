Düzce Üniversitesi ÜNİDES ile Destek Aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2024-2025 yılı 3. dönem başvuru sonuçları açıklandı. Düzce Üniversitesi bünyesindeki 11 öğrenci topluluğunun projesi desteklenmeye hak kazandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ÜNİDES, üniversiteli gençlerin projelerini destekleyerek, toplulukların etkinliklerini hayata geçirmelerini kolaylaştırıyor. Program, gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, kapsayıcı, sürdürülebilir ve uygulanabilir projelere destek vermeyi hedefliyor. Özellikle gençlerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda, genç ofislerin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gençlik merkezlerinin de işlevselliğini artırmayı amaçlıyor. Program kapsamında, yerel projelere 50 bin TL, ulusal projelere ise 100 bin TL'ye kadar ayni destek sağlanıyor.

ÜNİDES programında 81 ilden toplam bin 945 proje değerlendirmeye alınırken, değerlendirme komisyonunun yaptığı incelemeler sonucunda; 426'sı ulusal, 881'i yerel olmak üzere toplamda bin 307 proje, 81 milyon 470 bin 632 TL destek almaya hak kazandı.

Düzce Üniversitesi'nden; Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Topluluğu, Kariyer Topluluğu, Savunma Sanayisi ve İleri Teknolojiler Topluluğu, Teknofest Topluluğu, Türk Dünyası Gençlik Topluluğu, Gönüllülük, Sanat ve Bilim Topluluğu, İşletme ve Girişimcilik Topluluğu, Kalite Topluluğu, Kritik Analitik Düşünme Topluluğu ile Sınıf Öğretmenliği Topluluğu olmak üzere 11 öğrenci topluluğunun projesi desteklenmeye layık görüldü.

Düzce Üniversitesi toplulukları, "Mesleki Gelişim Faaliyetleri", "Bilim ve Teknoloji", "Güzel Sanatlar" ile "Kişisel ve Sosyal Gelişim" konularında desteklenme başarısı gösterdi.

ÜNİDES'in 2. döneminde ise; Eczacılık, Mimarlık ve Tasarım, Kalite, Savunma Sanayisi ve İleri Teknolojiler, Kariyer, Kamu Yönetimi, Tiyatro, Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, Yeniler, Genç Kadem, Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu, Bisiklet, Milli Eğitim, Kültür Sanat ve Dans, İyiliğin Geleceği Kulübü ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Toplulukları destekten faydalanmıştı.

ÜNİDES'in her iki döneminde Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarının toplamda 27 projesi destek almaya hak kazanırken, bunların 14'ü yerel, 13'ü ise ulusal düzeyde kabul gördü. Desteklenen projelerin toplam mali değeri ise 2 milyon TL'yi buldu.

ÜNİDES 4. dönem başvuruları, 3 - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Öğrenci topluluklarımızı tebrik ediyor, programın gelecekte de gençlerin gelişimine önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE