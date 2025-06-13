Düzce Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisinin ortaklaşa düzenlediği ve Pazar gününe kadar açık olacak olan 'Düzce Üretim Şenlikleri' renkli görüntülerle başladı.

Düzce Belediyesi öncülüğünde Kent Konseyi Kadın Meclisinin destekleri ve Düzce Sanat Sokağı, Düzce Tarım Sokağı ile Düzce Emek Pazarı'nın katılımlarıyla hayata geçirilen Düzce Üretim Şenlikleri, 'Geri Dönüşüm Muhteşem Oldu' sloganı altında başladı.

Millet Bahçesi ev sahipliğinde Düzcelilerle buluşacak olan şenliklerin açılış gününde el emeği göz nuru birbirinden değerli ürünler görücüye çıktı. Aziziye İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sıfır atık defilesi ile 80'ler 90'lar partisinin izleyicilere keyifli anlar yaşattığı şenliklere Düzceliler de yoğun ilgi gösterdi.

15 Haziran Pazar gününe kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında atölye çalışmaları, nostalji temalı dans ve müzik gösterilerinin de vatandaşlarla buluşacağı şenliklerin ilk gününde ayrıca Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla Babalar günü dolayısıyla çocuklar ve babalarına Düzce kestanesi fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE