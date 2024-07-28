Düzce Valiliği, Akçakoca'da Haşema ile Havuza Girme Olayı İçin İnceleme Başlattı

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Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde bir sitede yaşanan haşema ile havuza girme yasağı ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemizde özel bir sitede yaşanan tesettür mayo/haşema ile havuza giren vatandaşımıza müdahale edilmesiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine kamuoyunun aydınlatılması gereği hasıl olmuştur. Haberde yer alan kadın vatandaşımızın Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitede yazlığının olduğu, 24.07.2024 günü saat 18.30 sıralarında siteye ait ortak havuza tesettürlü olduğu için haşema ile girdiği ve bir müddet sonra site görevlisi ile site yöneticisinin yanına gelerek haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu, site yönetiminin aldığı karar nedeniyle sadece mayo veya şort ile havuza girilebileceğini, havuza haşema ile girmesi durumunda havuzu kapatacakları ifadeleri üzerine kadın vatandaşımızın site görevlisi ve site yöneticisinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi. - DÜZCE