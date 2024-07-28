Düzce Valiliği, Akçakoca'da Haşema ile Havuza Girme Olayı İçin İnceleme Başlattı - Son Dakika
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Düzce Valiliği, Akçakoca'da Haşema ile Havuza Girme Olayı İçin İnceleme Başlattı

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde bir sitede yaşanan haşema ile havuza girme yasağı ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada, tesettür mayo/haşema ile havuza giren bir kadına müdahale edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, konuyla ilgili şüphelilerin ifadelerinin alındığı ve Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verildiği bildirildi.

28.07.2024 21:54
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Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde bir sitede yaşanan haşema ile havuza girme yasağı ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemizde özel bir sitede yaşanan tesettür mayo/haşema ile havuza giren vatandaşımıza müdahale edilmesiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine kamuoyunun aydınlatılması gereği hasıl olmuştur. Haberde yer alan kadın vatandaşımızın Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitede yazlığının olduğu, 24.07.2024 günü saat 18.30 sıralarında siteye ait ortak havuza tesettürlü olduğu için haşema ile girdiği ve bir müddet sonra site görevlisi ile site yöneticisinin yanına gelerek haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu, site yönetiminin aldığı karar nedeniyle sadece mayo veya şort ile havuza girilebileceğini, havuza haşema ile girmesi durumunda havuzu kapatacakları ifadeleri üzerine kadın vatandaşımızın site görevlisi ve site yöneticisinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valiliği, Akçakoca'da Haşema ile Havuza Girme Olayı İçin İnceleme Başlattı - Son Dakika

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