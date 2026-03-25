Düzce sohbetlerinin ikincisi Çilimli ilçesinde gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, göreve başladıktan sonra başlattığı Düzce Sohbetleri Projesinin ikincisini Çilimli ilçesinde gerçekleştirdi. Vali Makas ilin her alanda topyekun ilerlemesi için istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi.

Çilimli Belediyesi Konferans Salonunda Vali Mehmet Makas başkanlığında vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için uygulamaya başlanılan "Düzce Sohbetleri" projesinin ikinci toplantısı Çilimli ilçesinde düzenlendi. İlçede gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen toplantıya il müdürleri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Makas, şehrin her alanda top yekun ilerlemesi için istişare kültürüne önem verdiklerini, sorunların yerinde anlaşılması ve çözümlenmesi, tüm kurumların koordinasyonunun sağlanması adına düzenlenen bu toplantıların tüm ilçelerde gerçekleşeceğini ifade etti.

Makas, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını her zaman kendilerine rehber edineceklerini, vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışıyla halkın duasına talip olduklarını kaydetti.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından ilçedeki hizmetler ve çalışmalar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili yapılan sunumlar sonrasında, söz alan muhtarlar vatandaşların taleplerini dile getirdi.

Taleplere ilişkin kurum müdürleri de yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE