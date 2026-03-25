Düzce sohbetlerinin ikincisi Çilimli ilçesinde gerçekleşti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, 'Düzce Sohbetleri' projesinin ikinci toplantısını Çilimli ilçesinde gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip çözümler üretmeyi amaçlıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, göreve başladıktan sonra başlattığı Düzce Sohbetleri Projesinin ikincisini Çilimli ilçesinde gerçekleştirdi. Vali Makas ilin her alanda topyekun ilerlemesi için istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi.

Çilimli Belediyesi Konferans Salonunda Vali Mehmet Makas başkanlığında vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için uygulamaya başlanılan "Düzce Sohbetleri" projesinin ikinci toplantısı Çilimli ilçesinde düzenlendi. İlçede gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen toplantıya il müdürleri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Makas, şehrin her alanda top yekun ilerlemesi için istişare kültürüne önem verdiklerini, sorunların yerinde anlaşılması ve çözümlenmesi, tüm kurumların koordinasyonunun sağlanması adına düzenlenen bu toplantıların tüm ilçelerde gerçekleşeceğini ifade etti.

Makas, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını her zaman kendilerine rehber edineceklerini, vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışıyla halkın duasına talip olduklarını kaydetti.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından ilçedeki hizmetler ve çalışmalar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili yapılan sunumlar sonrasında, söz alan muhtarlar vatandaşların taleplerini dile getirdi.

Taleplere ilişkin kurum müdürleri de yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Çilimli, Düzce, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:19:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.