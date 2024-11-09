Düzce Valisi Selçuk Aslan\'dan 10 Kasım mesajı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Vali Aslan, " Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Vali Selçuk Aslan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Tarihin tanıklık ettiği üstün kabiliyetleri ve eşsiz liderliğiyle milletimizin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çeviren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin değil, tüm dünya milletlerinin saygısına, sevgisine ve övgüsüne mazhar olmuş; barış ve adalete verdiği önemle tüm milletlerin rol modeli haline gelmiştir. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde, aşıladığı kurtuluş azmi ve cesaretiyle her türlü engelin nasıl aşılacağını gösteren Gazi, yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna öncülük etmiştir. Başarılarla dolu hayatıyla hala dünyaya örnek olmaya devam eden Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı değerler, milletimizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını elde etmesindeki azim ve kararlılıkla dolu bir öğüt niteliğindedir. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizlere düşen önemli bir görevdir. Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden yola çıkarak ve onun ilkelerine bağlı kalarak yorulmadan, azimle çalışarak ülkemizi payidar kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyor, tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum." - DÜZCE