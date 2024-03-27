Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Arama Kurtarma Ekibi\'ni ziyaret etti

Türkiye, Derin Deniz Sondaj ve Sismik Gemileriyle İlk 10 Ülke Arasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için kendi petrol ve doğal gazını arayıp bulacaklarını ve 2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceklerini söyledi. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli kullanarak enerjideki dışa bağımlılık sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için terör nedeniyle uzak kalınan bölgelerde arama yaptıklarını ve Türkiye'nin petrol üretimini artırdığını belirtti. Ayrıca, nükleer enerji ve madencilik politikalarıyla Türkiye'nin ekonomik olarak ileriye gideceğini ve dışa bağımlılığı bitirerek jeopolitik olarak daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurguladı.