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Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilkokul öğrencisi Asya Şimşek'i evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilkokul öğrencisi Asya Şimşek'i evinde ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilkokul öğrencisi Asya Şimşek\'i evinde ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yarıyıl karne töreninde kendisini evine davet eden ilkokul öğrencisi Asya Şimşek'in talebine karşılık vererek Asya'yı evinde ziyaret etti. Vali Aslan, ayrıca kentte yapımı devam eden okul inşaatlarını da yakından takip etti.

31.01.2024 13:32
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yarıyıl karne töreninde kendisini evine davet eden ilkokul öğrencisi Asya Şimşek'in talebine karşılıksız bırakmadı Asya'yı evinde ziyaret etti.

Vali Selçuk Aslan, kentte yapımı devam eden okul inşaatlarını yakın takibe aldı. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden 12 sınıflık Orhangazi Beçi İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'den bilgi aldı.

Öğrencinin talebi karşılıksız kalmadı

Vali Aslan, Karacahacımusa Mahallesinde bulunan Şehit Teğmen Uğur Altan ilkokulunda sömestr tatilinde karne dağıtmıştı. Karne dağıtımı sırasında Asya Şimşek isimli öğrenci Vali Selçuk Aslan'ı evine davet etti. Selçuk Aslan, Asya Şimşek ve ailesini evinde ziyaret ederek karnesi için tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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