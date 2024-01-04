 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Valisi Selçuk Aslan Kan Bağışında Bulundu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kızılay Kan Merkezi aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Aslan, Düzcelileri kan bağışına davet etti ve daha fazla bağışçıya ulaşılması gerektiğini belirtti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan Kan Bağışında Bulundu
04.01.2024 - 10:01,
Abone Ol

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, tek kaynağı insan olan kan bağışında bulundu Düzcelileri kan bağışına davet etti.

Kızılay Kan Merkezi ekipleri, Düzce Valiliği Kampüsünde bulunan araçla kan bağışı almaya devam ediyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da kan bağışı aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu. Aslan "Görevli Kızılay personelinden daha çok bağışçıya ulaşmamız gerektiği bilgisini aldık. Düzceli hemşehrilerimizi Kızılay kan merkezlerinde kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Valiliği, Selçuk Aslan, Kızılay, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44 Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 11:03:58. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Valisi Selçuk Aslan Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement