Düzce Valisi Selçuk Aslan, Standard Profil Fabrikası\'nı ziyaret etti

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan otomotiv teknolojileri sektöründe sızdırmazlık profil üretimi yapan ilin en eski kuruşlarından biri olan Standard Profil fabrikası üretim sahasını gezdi çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, otomotiv teknolojileri sektöründe kullanılan sızdırmazlık profili ürünleri üretimi gerçekleştiren Standard Profil Fabrikası'nı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile ziyaret etti. Faaliyetler hakkında fabrikanın Genel Müdürü Afşin Dakiki'nin sunumunun ardından üretim hattını gezen Vali Aslan, çalışanlarla sohbet etti, üretim hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE