Düzce Yığılca'da şap ve bruselloz aşısı yapıldı, düşen küpeler yenilendi - Son Dakika
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Düzce Yığılca'da şap ve bruselloz aşısı yapıldı, düşen küpeler yenilendi

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Düzce Yığılca\'da şap ve bruselloz aşısı yapıldı, düşen küpeler yenilendi
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Düzce Yığılca'da Yoğunpelit köyündeki hayvancılık işletmelerinde şap ve bruselloz aşılaması yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli düşen küpeleri yenileyip yeni doğan buzağıları kayıt altına aldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde hayvan sağlığının korunması amacıyla Yoğunpelit köyündeki işletmelerde şap ve bruselloz aşılaması gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri, ilçede büyükbaş hayvanların sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yoğunpelit köyünde bulunan hayvancılık işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi. Sığırlarda bulaşıcılığı yüksek hastalıklara karşı şap ve bruselloz aşılamaları yapıldı. Çalışmalar sırasında işletmelerde bulunan büyükbaş hayvanların kontrolleri gerçekleştirilirken, düşen küpelerin yenilenmesi ve yeni doğan buzağıların kayıt altına alınması amacıyla küpeleme ve kimliklendirme işlemleri de yapıldı.

Yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve işletmelerdeki hayvanların kayıt sistemine düzenli şekilde dahil edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
YığılcaSağlıkGüncelTarımDüzceYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Yığılca'da şap ve bruselloz aşısı yapıldı, düşen küpeler yenilendi - Son Dakika
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