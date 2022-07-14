Düzceliler çocuklarına bu isimleri verdi - Son Dakika
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Düzceliler çocuklarına bu isimleri verdi

14.07.2022 11:49
Düzceliler çocuklarına bu isimleri verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçen yıl bebeklere konulan en popüler isimler Yunus ve Zeynep oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçen yıl bebeklere konulan en popüler isimler Yunus ve Zeynep oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılı en popüler kız ve erkek bebek isimlerini açıkladı. Düzce'de anne babalar doğan erkek çocuklarına Yusuf, Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf isimlerini verdiler.

Kız bebeklerde ise en çok kullanılan isim ise Zeynep olurken, bu ismi Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül ve Ecrin isimleri takip etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzceliler çocuklarına bu isimleri verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzceliler çocuklarına bu isimleri verdi - Son Dakika
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