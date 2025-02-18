Jet skili düzensiz göçmen jandarmanın dikkatinden kaçamadı
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil kenarına terk edilmiş halde jet ski motorunu bıraktığı tespit edilen düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kaldığı pansiyonda yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, devriye esnasında Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki sahil kenarında terk edilmiş vaziyette bir adet jet ski motoru olduğunu tespit etti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu jet skiyi bırakanın M.D.R. isimli düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenin yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi Kuşadası ilçesinde kaldığı pansiyonda yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmene 22 bin 834 TL idari yaptırım uygulanırken, işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Yerel › Düzensiz Göçmen Jet Ski ile Yakalandı - Son Dakika
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