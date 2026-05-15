Düzgün Baba Dağı'nda Kaçak Kazı Soruşturması
Düzgün Baba Dağı'nda Kaçak Kazı Soruşturması

15.05.2026 10:54
Tunceli'de Aleviler için kutsal Düzgün Baba Dağı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nda gerçekleştirilen kaçak kazıyla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili biri köy muhtarı olmak üzere 4 kişinin kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Tunceli'nin Nazımiye İlçesinde bulunan ve Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nda kaçak kazı yapılması sonra kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından soruşturma başlatıldı. Düzgün Baba'nın atının "ayak izi" ve "Düzgün Babanın evi" olarak bilinen alanlarda kazı yapıldığı ve tahribat oluşturulduğu tespit edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmadının ardından 4 kişinin kaçak kazayıya karıştığı belirlendi.

Tunceli Valiliği'nden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Düzgün Baba Ziyaretgahı'nın bölge halkı açısından taşıdığı manevi ve kültürel öneme işaret edilerek, "Tunceli'nin kadim inanç ve kültür hafızasında çok özel bir yere sahip olan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda, halk arasında 'Ayak İzleri' olarak bilinen kutsal nişanelere yönelik gerçekleştirilen tahribat ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur." denildi.

"12 ŞAHSIN TANIK SIFATIYLA İFADELERİ ALINMIŞTIR"

Açıklamada, Düzgün Baba Ziyaretgahı'nın yalnızca bir ziyaret alanı olmadığı belirtilerek, "Yüzyıllardır dara düşenin sığındığı, niyaz edenin umut bulduğu; rızalığın, maneviyatın, hakikat arayışının ve toplumsal vicdanın simgesi olan kutsal bir emanet niteliğindedir. Soruşturma kapsamında, Tunceli nüfusuna kayıtlı üç kişi ile bir köy muhtarının olaya karıştığı belirlendi. Köy muhtarı ve beraberindeki 3 şahsın Düzgün Baba Dağı'na birlikte çıktıkları ve birlikte döndükleri müşteki ve tanık ifadelerinden anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında toplam 12 şahsın tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Yapılan ön incelemede şüphelilerden birinin cep telefonu galerisinde çok sayıda kazı görüntüsü ile olay gününde Düzgün Baba Dağı'nda çekildiği değerlendirilen fotoğraf ve videoların bulunduğu kaydedildi.

Tunceli Valiliği tarafından köy muhtarı hakkında idari işlem ile görevden uzaklaştırma süreçlerinin başlatıldı bildirildi.

Açıklamanın sonunda, "Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve özellikle vatandaşlarımız tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana gelen olayla ilgili adli ve idari tahkikat titizlikle sürdürülmektedir. Toplumumuzu sağduyuya, ortak değerlere ve kardeşlik hukukuna sahip çıkmaya davet ediyor; tüm vatandaşlarımızı inançlara ve kültürel mirasa karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Düzgün Baba'da yanan çerağ; hakikatin, vicdanın ve insanlık değerlerinin ışığını taşımaya devam edecektir." denildi.

Kaynak: ANKA

