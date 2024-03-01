EBB Odunpazarı Evleri İddialarına Açıklama Yaptı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından son dönemde bazı iddialara konu olan Odunpazarı Evleri ile ilgili açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Odunpazarı bölgesinde yeni açacağımız merkezlerin güvenliği için depo olarak kullandığımız alana ihtiyaç duyulmuş olup depodaki malzemeler; yeni açacağımız merkezlerde, ihtiyaçlar doğrultusunda birimlerimizde ve tiyatrolarımızda dekor amaçlı kullanılmak üzere kayıtlı bir şekilde dağıtılmıştır. Bir kısmı ise butik otelin demirbaş listesinde yer aldığından otelde kullanılmak üzere yerlerine konulmuştur. Yapılan tüm işlemler taşınır kayıtlarında yer almaktadır" denildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber siteleri, köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarına konu edilen, eski adı Abacı Konak Otel olan Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Evleri ile ilgili yorumların, gerçek dışı ve haksız olduğu belirtildi. EBB'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama, şöyle:

"Eski adı Abacı Konak Otel olan Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Evleri'nin 10 yıllığına işletme ihalesi 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şu an dekorasyona yönelik tadilat işlemleri devam etmektedir. Daha önceki sözleşmeye göre Abacı Konak Otel'in kullanılmış eşyaları Belediyemize teslim edilmiş ve Odunpazarı bölgemizde yer alan otoparkımızda kayıtlı bir şekilde korunma altına alınmıştır. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrası gerek deprem bölgesine gerekse şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımıza yatak, baza gibi acil ihtiyaçlarına yönelik eşya yardımı yapılmıştır. Odunpazarı bölgesinde yeni açacağımız merkezlerin güvenliği için depo olarak kullandığımız alana ihtiyaç duyulmuş olup depodaki malzemeler; yeni açacağımız merkezlerde, ihtiyaçlar doğrultusunda birimlerimizde ve tiyatrolarımızda dekor amaçlı kullanılmak üzere kayıtlı bir şekilde dağıtılmıştır. Bir kısmı ise butik otelin demirbaş listesinde yer aldığından otelde kullanılmak üzere yerlerine konulmuştur. Yapılan tüm işlemler taşınır kayıtlarında yer almaktadır. "