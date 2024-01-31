Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ilçelerden gelen vatandaşları ağırladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Ayak Bacak Fabrikası" ve "Macbeth" adlı sezon oyunlarının Ocak ayı temsillerinde Eskişehir'in Çifteler, Sarıcakaya ve İnönü ilçelerinden gelen hemşehrilerini konuk etti.

Şehir Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı iş birliği ile Eskişehir'in ilçelerinde yaşayan ve sanat etkinliklerini takip etmekte zorluk yaşayan vatandaşları sezon içerisinde düzenli olarak tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Şehir Tiyatroları'nın, Ocak ayında Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda sahnelediği yaklaşık dört sezondur kapalı gişe oynayan "Macbeth" ve yeni sezonda sahnelemeye başlayan "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunları, Eskişehir'in Çifteler, Sarıcakaya ve İnönü ilçelerinden gelen vatandaşların beğenisini kazandı. Seyirciler alkışlar eşliğinde izledikleri oyunun öncesinde ve sonrasında bir araya gelerek fotoğraf çektirdiler.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer, Eskişehir merkezinde sahneledikleri oyunlarını, Şehir Tiyatrosunun kültürel hizmetlerinden yeterli ölçüde faydalanamayan vatandaşlarla da buluşturmaya özen gösterdiklerini, önümüzdeki aylarda Eskişehir'in ilçelerinde ve merkeze uzak mahallelerinde yaşayan farklı vatandaş gruplarını da düzenli olarak Şehir Tiyatroları oyunlarına misafir etmeye devam edeceklerini dile getirdi.