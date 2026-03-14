Ebu İshak Vakfı\'ndan Başkan Sekmen\'e Anlamlı Ziyaret

Erzurum'da faaliyet gösteren köklü vakıflardan biri olan Ebu İshak Vakfı'nın Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz, vakıf yönetimiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulunarak vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un manevi iklimine, dayanışma ve paylaşma kültürüne katkı sunan Ebu İshak Vakfı'nın kurucu üyelerine teşekkür etti. Başkan Sekmen, Vakıf Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz ve yönetimiyle yürütülen çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Başkan Mehmet Sekmen, "Nazik ziyaretleri için Ebu İshak Vakfı'nın kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyor, yürüttükleri hayırlı hizmetlerde kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sıcak misafirperverliğine teşekkür eden Ebu İshak Vakfı Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz ise vakfın isminin çıkış öyküsünü anlattı.

Yılmaz, "Vakfın ismi Ebu İshak Kazeruni Hazretleri'nden geliyor. Bu zat 600'lü yıllarda yaşamış, ilk Müslümanlardan biri olarak biliniyor. Hayatını hayır işlerine adamış, fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük çaba göstermiştir. Kale burçlarının ucunda Ebu İshak Hazretleri'nin türbesi bulunmaktadır. Kendisi burada yaşamamış olsa da Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı sunmuş önemli bir zat olduğu kayıtlarda yer alıyor. Erzurum'da ve Anadolu'nun birçok yerinde vakıflar, bulundukları bölgede yaşamış evliyaların isimleriyle kurulmuştur. Biz de vakfımıza bu ismi vererek yaşatmak istedik." dedi.

Vakıf çalışmalarına da değinen Yılmaz, "1991 yılında türbenin hemen yanında bir aşevi kurularak o bölgede yaşayan fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere yemek verilmeye başlanmıştır. Vakıf geleneği Ankara'da, Erzurum'da ve Anadolu'nun birçok ilinde sürdürülmüş, o günlerden gelen bu kültür bugün de yaşatılmaktadır. Ebu İshak Vakfı, 1991 yılından bu yana kendi imkanlarıyla faaliyetlerini sürdüren yerel bir vakıf olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olmuş, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenmiştir. Merkezde bulunan beş ayrı Gençlik Vakfımıza başvuran ihtiyaç sahibi ailelere eğitim, giyim ve sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Ramazan ayında bin aileye iftar yemeği veriyor, bunun yanı sıra yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca 700 aileye 7'şer bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Ebu İshak Vakfı Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) fiziksel, ahlaki ve insani özelliklerini anlatan, hat ve tezhip sanatıyla süslenmiş edebi ve sanatsal metinlerden oluşan "Hilye-i Şerif" tablosunu hediye etti. - ERZURUM