Ecofer Gübre Ceviz ve Badem Fuarında İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Ecofer Gübre Ceviz ve Badem Fuarında İlgi Gördü

Ecofer Gübre, Denizli'de düzenlenen fuarda organik gübre ürünleri ile büyük ilgi topladı.

29.04.2025 11:12
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Ecofer Gübre'nin organik ürünleri Ceviz ve Badem Fuarında büyük ilgi gördü

DENİZLİ - Biyogaz tesislerinde çıkan organik maddeleri, mineral açısından zenginleştirip gübre haline getirerek üreticilerinin yüksek verim almasını amaçlayan Ecofer Gübre, Denizli Ceviz ve Badem Fuarında üreticilerle bir araya geldi. Organik maddelerle üretilen ürünleri fuarda üreticilerden büyük ilgi gören Ecofer Gübre Grup Başkanı Şenol Bakkalbaşı, "Ecofer Gübre olarak, tarımsal üretimin daha organik, yerli ve milli olmasının ve de geri dönüşüm kaynaklarının kullanılmasının ülkemiz tarımına ciddi fayda sağlayacağı bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretim yapan Ecofer Gübre Entegre Tesisi, çiftçiler için uygulaması kolay organik ve granül katı organomineral gübreler üretiyor. Hayvansal ve bitkisel atıklar ile üretilen gübreler, tarımda sürdürülebilirliği ve çevresel sürdürülebilirliği sağlıyor.

Organik maddelerle üretilen, bitki besin maddelerini dengeli bir şekilde temin edip toprak sağlığını destekleyerek uzun vadeli verimlilik oluşturan Ecofer Gübre, üçüncüsü Denizli'de düzenlenen Ceviz ve Badem Fuarı'nda üreticilerle buluştu. Ecofer Gübre ürünlerinin tanıtıldığı stant, üreticiler ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tarımın sürdürülebilirliğini desteklemek için yenilikçi çözümler sunan Ecofer Gübre'nin doğal kaynakların korunması ve toprak verimliliğinin artırılması amacıyla organik ve mineral bileşenleri bir araya getirdiği özel formülasyonlar çiftçilerin dikkatini çekti.

Ceviz ve Badem Fuarında üreticilerle buluşmanın ve yoğun ilgi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ecofer Gübre Grup Başkanı Şenol Bakkalbaşı, "Bu yıl üçüncüsü Denizli'de düzenlenen Ceviz ve Badem Fuarı, Türkiye için gerçekten önemli olan bir fuar. İlerde de değerini artırarak devam edeceğini düşünüyorum. Biz de bir Denizli firması olarak bu fuarda yer alıyoruz. Firmamız 2023 yılından beri katı organamineral ve kimyevi gübreler üreten bir tesise sahip. Ecofer Gübre olarak, tarımsal üretimin daha organik, yerli ve milli olmasının ve de geri dönüşüm kaynaklarının kullanılmasının ülkemiz tarımına ciddi fayda sağlayacağı bilinciyle hareket ediyoruz. Biz bir Denizli firmasıyız, üretim tesisimiz Manisa Turgutlu'da. Biz de bu fuarın önemli olduğunu düşündüğümüz için bu fuarda yer alıyoruz. Fuarda çok değerli katılımcılar ve konferanslar var. Ceviz ve badem sektörü için büyük işletmelerimiz yer alıyor. Bu fuar her sene farklı bir ilde düzenlenen bir fuar. Üçüncüsü olarak Denizli'de düzenlendi ve gelecekte daha da büyük bir fuar olacağını düşünüyoruz. Katılım iyi ve genelde büyük ceviz ve badem üreticilerinden oluşuyor. Sektörün genelini kapsayan bir fuar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ecofer Gübre Ceviz ve Badem Fuarında İlgi Gördü - Son Dakika

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