Erzincan'ın Tercan ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaş anıldı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaş anıldı

Erzincan\'ın Tercan ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaş anıldı

Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 9 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı. Tercan Kaymakamı, Belediye Başkanı, askeri ve sivil erkan, şehitlerin yakınları ve köy sakinleri törene katıldı.

16.05.2024 13:28  Güncelleme: 13:29
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Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Tercan ilçesi Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 yılında bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 9 masum vatandaşın şehit edildiği hain saldırının üzerinden 30 yıl geçti. Gerçekleştirilen hain saldırının acısı ise yüreklerde tazeliğini koruyor. Saldırıda şehit olan 9 vatandaş mezarları başında dualarla anıldı. Tercan ilçesi Edebük köyü mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen anma törenine Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, askeri ve sivil erkan, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehitlerin yakınları ve Edebük köyü sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam programda, katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret edip, karanfil bırakıp dualar ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'ın Tercan ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaş anıldı - Son Dakika

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