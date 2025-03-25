Edirne Barosu'ndan Gözaltılara Tepki: Serbest Bırakılsınlar

(EDİRNE) - Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan 17 kişinin serbest bırakılmalarını talep ederek, "Mensubumuz Avukat Merve Demir ile yürüyüşe katılan pek çok vatandaşımızın gözaltında tutulması hukuk devleti ilkesine ve insan haklarına açıkça aykırıdır" dedi.

Edirne Barosu yöneticileri, 22 Mart Cumartesi gözaltına alınan 17 kişiyle ilgili olarak adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Cenk Ergüden ve Ertuğrul Tanrıkulu, CHP Edirne İl Başkanı Özgür Hata ve bazı sendikacılar da destek verdi.

Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, burada yaptığı açıklamada, baro üyesi avukat Merve Demir ile birlikte yürüyüşe katılan birçok vatandaşın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet gerekçesiyle gözaltında tutulmalarının hukuk devleti ilkesi ve insan haklarına açıkça aykırı olduğunu söyledi.

Ergüden, şunları kaydetti:

"Anayasal hakların kullanılması hiçbir gerekçeyle engellenemez. Ayrıca, avukatların hem savunma hem de hakların korunması noktasında toplumun güvence mekanizmalarından biri olduğu da gözetildiğinde, anayasa ile güvence altına alınan haklarını kullanmak da başta olmak üzere her türlü baskıdan bağımsız olmalıdır. Mensubumuza yönelik gerçekleştirilen bu gözaltı işlemi, sadece bireysel bir hak ihlali değil; aynı zamanda tüm savunma mesleğine yapılan bir saldırıdır. Hukuk devleti ilkeleri gereği hiçbir kişi sadece düşünceleri için keyfi bir şekilde gözaltına alınamaz Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan meslektaşımız 3 gündür gözaltında tutulmaktadır. Bu tür müdahaleler, sadece özgürlükleri ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Bu sebeple, derhal gözaltına alınan mensubumuz. Merve Demir ile birlikte gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz."