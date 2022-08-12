Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik: "Klimalar Kesinlikle 25 Derecenin Altında Çalıştırılmamalıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik: "Klimalar Kesinlikle 25 Derecenin Altında Çalıştırılmamalıdır"

12.08.2022 16:36
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik: "Klimalar Kesinlikle 25 Derecenin Altında Çalıştırılmamalıdır"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, iç mekanlarda konfor sıcaklığının 20 derecede olmasının önemini vurguladı. Tetik, klimaların 25 derecenin altında çalıştırılmaması gerektiğini bunun enerji tasarruf açısından önemli olduğunu kaydetti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, iç mekanlarda konfor sıcaklığının 20 derecede olmasının önemini vurguladı. Tetik, klimaların 25 derecenin altında çalıştırılmaması gerektiğini bunun enerji tasarruf açısından önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa konfor sıcaklığına değinen Edirne Belediye Başkanı Yaver Tetik, "Avrupa şu anda Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı bir enerji krizi yaşıyor. Ülkemizde de bu kriz var. Çünkü biz enerjiyi para ödeyerek alıyoruz. Bu konuda halkımızın tasarruflu olmasını öneriyoruz" dedi.

"BİR DERECELİK SICAKLIK DÜŞÜŞÜ YAKLAŞIK YÜZDE 10 TASARRUF DEMEKTİR"

Tetik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Avrupa 'konfor sıcaklığı' dediğimiz ortam sıcaklığını 22 derece olarak baz almış. Ama bu 22 dereceyi 3 derece daha düşürerek konfor sıcaklığının 19 dereceye indirerek ısıdan ve enerjiden tasarruf etmiş oluyor. Bizler de aynı şekilde konfor sıcaklığımızı 22'den 19'a değil de 20 dereceye alalım. Bir derecelik sıcaklık düşüşü yaklaşık yüzde 10 tasarruf demektir. Bu ısıtmada böyleyken soğutmada da enerjiden tasarruf etmemiz mümkün. Soğutmada klimaların iç sıcaklıklarını birçok yerde 18-20 derece olarak görüyorum. Klimanın iç ortam sıcaklığı dış hava sıcaklığına göre değiştirilmeli, ayarlanmalı. Ona göre kullanılmalı. Bu da şu demektir. Dış hava sıcaklığı ile iç hava sıcaklığı arasındaki fark 8 dereceden fazla olmamalıdır. Tasarruf anlamında bu 6 dereceye kadar indirilmelidir. Klimalar kesinlikle 25 derecenin altında çalıştırılmamalıdır.

"ISI YALITIMI ÇOK ÖNEMLİ"

Tasarruflu kullanılan cihazların yanında ısı yalıtımı çok önemli. Bunun için yetkili firmalardan teknik hizmet satın alınmalı, hatta mimar mühendis odalarından teknik destek alınabilir. Bununla ilgili Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi komisyon kurdu. Bu komisyon ısı yalıtımı yaptıracak olan mal sahiplerine, işyerlerine yardımcı olacaktır. Isı yalıtımla ilgili teknik hizmet alındıktan sonra belediye imar işlerinden binanın tadilatıyla ilgili ayrıca ruhsat alınması gerekir. Bununla ilgili bu işi yaptırmak isteyen ilgili kişiler belediyemizin imar işlerine müracaat edebilirler."

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 293 tank ve zırhlı araç imha ettik Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 293 tank ve zırhlı araç imha ettik Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı
Kaynak: ANKA

Ukrayna, Edirne, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik: 'Klimalar Kesinlikle 25 Derecenin Altında Çalıştırılmamalıdır' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik: "Klimalar Kesinlikle 25 Derecenin Altında Çalıştırılmamalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement