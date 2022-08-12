Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik: "Klimalar Kesinlikle 25 Derecenin Altında Çalıştırılmamalıdır"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, iç mekanlarda konfor sıcaklığının 20 derecede olmasının önemini vurguladı. Tetik, klimaların 25 derecenin altında çalıştırılmaması gerektiğini bunun enerji tasarruf açısından önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa konfor sıcaklığına değinen Edirne Belediye Başkanı Yaver Tetik, "Avrupa şu anda Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı bir enerji krizi yaşıyor. Ülkemizde de bu kriz var. Çünkü biz enerjiyi para ödeyerek alıyoruz. Bu konuda halkımızın tasarruflu olmasını öneriyoruz" dedi.

"BİR DERECELİK SICAKLIK DÜŞÜŞÜ YAKLAŞIK YÜZDE 10 TASARRUF DEMEKTİR"

Tetik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Avrupa 'konfor sıcaklığı' dediğimiz ortam sıcaklığını 22 derece olarak baz almış. Ama bu 22 dereceyi 3 derece daha düşürerek konfor sıcaklığının 19 dereceye indirerek ısıdan ve enerjiden tasarruf etmiş oluyor. Bizler de aynı şekilde konfor sıcaklığımızı 22'den 19'a değil de 20 dereceye alalım. Bir derecelik sıcaklık düşüşü yaklaşık yüzde 10 tasarruf demektir. Bu ısıtmada böyleyken soğutmada da enerjiden tasarruf etmemiz mümkün. Soğutmada klimaların iç sıcaklıklarını birçok yerde 18-20 derece olarak görüyorum. Klimanın iç ortam sıcaklığı dış hava sıcaklığına göre değiştirilmeli, ayarlanmalı. Ona göre kullanılmalı. Bu da şu demektir. Dış hava sıcaklığı ile iç hava sıcaklığı arasındaki fark 8 dereceden fazla olmamalıdır. Tasarruf anlamında bu 6 dereceye kadar indirilmelidir. Klimalar kesinlikle 25 derecenin altında çalıştırılmamalıdır.

"ISI YALITIMI ÇOK ÖNEMLİ"

Tasarruflu kullanılan cihazların yanında ısı yalıtımı çok önemli. Bunun için yetkili firmalardan teknik hizmet satın alınmalı, hatta mimar mühendis odalarından teknik destek alınabilir. Bununla ilgili Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi komisyon kurdu. Bu komisyon ısı yalıtımı yaptıracak olan mal sahiplerine, işyerlerine yardımcı olacaktır. Isı yalıtımla ilgili teknik hizmet alındıktan sonra belediye imar işlerinden binanın tadilatıyla ilgili ayrıca ruhsat alınması gerekir. Bununla ilgili bu işi yaptırmak isteyen ilgili kişiler belediyemizin imar işlerine müracaat edebilirler."