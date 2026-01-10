Edirne'de "İçme Suyuna Kimyasal Madde Karıştı" İddiaları... Başkan Filiz Gencan: Böyle Haberlere İtibar Etmeyin, Suç Duyurusunda Bulunduk

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Gencan, "Bunları yapanlara da vatandaşı bu kadar tedirgin etmeye, çocuklarımızı böyle üzmeye kimsenin hakkı yok. Biz bu konu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğiz. Birkaç tespitimiz var zaten. Eminim başsavcılığımız da savcılığımız da bu konuda hassas bir çalışma yürüyecek. Kimsenin vatandaşı bu şekilde panikletip mutsuz etmeye hakkı yok" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'de "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddialarının doğru olmadığnı söyledi. Gencen, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde de böyle bir mesaj yayıldı. Gerçekten şunda büyük bir hassasiyet rica ediyorum her türlü şey paylaşılabilir birçok şey gördük bu süreçte ama halk sağlığıyla özellikle böyle salgın döneminin çok yoğun olduğu, çocuklarımızın hastanelerde olduğu dönemde insan bir anda panikler. Ama buradan Edirneli hemşerilerime sesleniyorum hem bu konuda hem Edirne Belediyesi tüm ölçüm ve değerlendirmelerini yapıyor, oldu ki aksilik olduğu varsaysak zaten o suyu biz şehre vermeyiz.

Halk sağlığını bu şekilde birebir etkileyen bir konudaki hassasiyetimiz gerçekten çok yüksek. O yüzden böyle haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum. Bunları yapanlara da vatandaşı bu kadar tedirgin etmeye, çocuklarımızı böyle üzmeye kimsenin hakkı yok. Biz bu konu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğiz. Birkaç tespitimiz var zaten. Eminim başsavcılığımız da savcılığımız da bu konuda hassas bir çalışma yürüyecek. Kimsenin vatandaşı bu şekilde panikletip mutsuz etmeye hakkı yok."