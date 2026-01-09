Edirne Belediyesi, "İçme Sularına Kimyasal Karıştı" İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Edirne Belediyesi, "İçme Sularına Kimyasal Karıştı" İddialarını Yalanladı

Edirne Belediyesi, "İçme Sularına Kimyasal Karıştı" İddialarını Yalanladı
09.01.2026 16:39  Güncelleme: 17:53
Edirne Belediyesi, içme suyuna kimyasal karıştığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, şehrin içme suyunun güvenli olduğunu ve sürekli analiz edildiğini bildirdi.

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, "içme sularına kimyasal karıştı, sağlık riski var" iddialarını, "Şehrimize verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden hiçbir durum yoktur. Suyumuz arıtma tesislerimizde sürekli analiz edilmekte ve güvenle kullanılabilir durumdadır." cümleleriyle yalanladı.

Edirne'de "içme sularına kimyasal karıştığı ve sağlık riski olduğu" iddialarına ilişkin belediyeden yazılı açıklama yapıldı.

Şehre verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden hiçbir durum olmadığı, içme suyunun arıtma tesislerinde analiz edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son saatlerde sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında, 'şebeke suyuna kimyasal karıştığı, sağlık sorunlarına yol açtığı' yönünde tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialar yayılmaktadır. Bu konuda açık ve net olmak isteriz: Şehrimize verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden hiçbir durum yoktur. Suyumuz arıtma tesislerimizde sürekli analiz edilmekte ve güvenle kullanılabilir durumdadır. İddia edildiği gibi 'fazla kimyasal kullanımı', 'yanık', 'zehirlenme' ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir.

Son günlerdeki yoğun yağışlar, baraj havzasına doğal yollarla taşınan maddeler nedeniyle bazı bölgelerde geçici bir toprak kokusu hissedilmesine yol açabilmektedir. Bu durum kirlilik değildir ve sağlık açısından bir risk oluşturmaz. Kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltan, korku ve panik yaratmayı amaçlayan bu tür paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi, 'İçme Sularına Kimyasal Karıştı' İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Edirne Belediyesi, "İçme Sularına Kimyasal Karıştı" İddialarını Yalanladı
