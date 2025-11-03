Edirne Belediyesi Su Kesintileri Sorununu Çözmekte Kararlı - Son Dakika
Edirne Belediyesi Su Kesintileri Sorununu Çözmekte Kararlı

03.11.2025 16:38
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, su kesintilerine neden olan hat yenileme çalışmalarının planlanandan önce tamamlanacağını ve bu süreçte yaşanan zorluklara rağmen şehrin su ihtiyacının karşılanacağına dair güvence verdi.

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte su kesintilerine neden olan hat yenileme çalışmalarının öngörülen süreden önce tamamlanacağını belirterek, "Birilerini Edirne Belediyesi'nin su konusunda başarısız olması çok mutlu ediyor ama bu hafta mutlu olamayacaklar" dedi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'de su kesintileri nedeniyle bazı mahallelerde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, su hatlarında yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde kesintiler yaşandığını, ancak çalışmaların öngörülen süreden önce tamamlanacağını söyledi.

Gencan, Kaleiçi'ndeki çalışmaları incelediklerini belirterek, "Hafta sonu itibarıyla hatlarda yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmaları neticesinde karşılığını bugün itibarıyla almaya başladık. Öngördüğümüz süreden önce şehrin tamamına su verebilir pozisyona geleceğiz. O yüzden bu hafta bizim için iyi başladı" dedi.

"Susuzluk zor bir hadise"

Bazı mahallelerde yaşayan vatandaşların zorluk yaşadığını anlatan Gencan, "Deposu olmayan yüksek mahallelerdeki bazı hemşerilerimiz sorun yaşadılar. Biz de en az onlar kadar üzüldük. Süreci şeffaf şekilde yürütmeye ve vatandaşlarımızın bu dönemi en hafif şekilde atlatmasını sağlamaya çalıştık. Ama susuzluk zor bir hadise" diye konuştu.

"DSİ de çalışmalarını başlattı"

Kısa vadede tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Gencan, "Devlet Su İşleri de geçtiğimiz hafta itibarıyla Süloğlu hattındaki çalışmalarını başlattı. Bu 7 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla birlikte şehrimizde bir daha bu sorunun yaşanmaması için hem biz hem de DSİ elinden gelen tüm gayreti gösterecek" ifadelerini kullandı.

Su kesintilerinin bazı siyasi çevrelerce belediyeye yönelik bir saldırı aracına dönüştürüldüğünü belirten Gencan, şöyle devam etti:

"Birilerini Edirne Belediyesi'nin su konusunda başarısız olması çok mutlu ediyor. Hemşerilerimizi düşünmeksizin sadece eleştirerek, şehrin gerçekten su sıkıntısını görmeden bile isteye Edirne Belediyesi'ne bir saldırı hattı olarak kullandılar bu su sorununu; bütün siyasi partilerden ayrım gözetmeksizin söylüyorum; bazıları bu konuya hiç siyasi yaklaşmadılar, krizin çözümü konusunda el birliğiyle hareket ettiler. Ama birileri de Edirne Belediyesi bu işi çözemesin diye uğraştı. Ama bu hafta mutlu olamayacaklar. Onlar adına gerçekten üzülüyorum."

Kaynak: ANKA

Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Edirne, Yerel

