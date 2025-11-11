Edirne Belediyesi, Sürüklenen Köpekle İlgili Personeli Soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edirne Belediyesi, Sürüklenen Köpekle İlgili Personeli Soruşturuyor

11.11.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesi, sahipsiz bir köpeği sürüklediği iddia edilen personeli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve belediyenin barınağında bakımının sürdüğü belirtildi.

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen personeli hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Edirne'de köpeği boynuna taktığı iple sürükleyen belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, belediyenin barınağında veteriner hekimlerin gözetiminde bakımının sürdüğü ifade edildi.

Edirne Belediyesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden üzen görüntülerle ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmış, görüntülerde yer alan personel hakkında soruşturma süreci yürütülmektedir. Can dostumuzun sağlık durumu iyi olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde barınağımızda bakımı sürmektedir. Edirne Belediyesi olarak hiçbir koşulda şiddeti, ihmali ya da kötü muameleyi kabul etmemiz mümkün değildir."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi, Sürüklenen Köpekle İlgili Personeli Soruşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

18:39
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
18:09
İBB iddianamesine Özgür Özel’den ilk tepki
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki
17:32
CHP’ye şok üstüne şok O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye şok üstüne şok! O binaya el konulması talep edildi
17:21
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
16:27
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 18:52:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne Belediyesi, Sürüklenen Köpekle İlgili Personeli Soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.