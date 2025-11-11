Edirne Belediyesi, Sürüklenen Köpekle İlgili Personeli Soruşturuyor

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen personeli hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Edirne'de köpeği boynuna taktığı iple sürükleyen belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, belediyenin barınağında veteriner hekimlerin gözetiminde bakımının sürdüğü ifade edildi.

Edirne Belediyesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden üzen görüntülerle ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmış, görüntülerde yer alan personel hakkında soruşturma süreci yürütülmektedir. Can dostumuzun sağlık durumu iyi olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde barınağımızda bakımı sürmektedir. Edirne Belediyesi olarak hiçbir koşulda şiddeti, ihmali ya da kötü muameleyi kabul etmemiz mümkün değildir."