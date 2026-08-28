Edirne Belediyesi bazı taşınmazlarını SGK’ya teminat olarak gösterme kararı aldı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi bazı taşınmazlarını SGK’ya teminat olarak gösterme kararı aldı

Edirne Belediyesi bazı taşınmazlarını SGK’ya teminat olarak gösterme kararı aldı
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Edirne Belediye Meclisi, bazı taşınmazların SGK borçlarına teminat gösterilmesini oy birliğiyle kabul etti. Başkan Filiz Gencan, borçların yapılandırılarak sonuçlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Haber: Ergin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi'nin bazı taşınmazları, SGK borçlarına teminat olarak gösterildi. Karara ilişkin konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "SGK ile daha önce de borç açısından çalışmalarımız oldu. Ama nihayete erdiremedik. Şimdi de bir yapılandırma söz konusu" dedi.

Edirne Belediye Meclisi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde olağanüstü toplandı. Edirne Belediyesi'nin bazı taşınmazları SGK borçlarına teminat olarak gösterilmesi belediye meclisinden oy birliği ile geçti. Başkan Gencan, Meclis'in, aynı kararı 2019 yılında da aldığını hatırlattı. Gencan, belediyelerin son yıllarda giderlerinin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Edirne'de yapmış olduğumuz çalışmalarla, otoparklardan ettiğimiz gelirler, otogar ile ilgili sürecimiz, kamusal alanlarımızın güncel rakamlarla kiraya verilmesiyle gelirlerimizi arttırma noktasında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Son 3-4 aylık sürece baktığımızda SGK borcumuz kenara bırakırsak gelir-gider dengemizde belki de tarihimizde gelirlerimizin giderlerimizden yüksek olduğu döneme şahit olduk. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar belki de belediyecilik tarihindeki ilk kez üst üste nisan, mayıs, haziran, temmuz, İller Bankası'nın payı azalarak gelmiş olmasına rağmen bu süreçte almış olduğumuz önlemlerle gelirlerimizi giderlerimizden yüksek hale getirdik.

SGK ile daha önce de borç açısından çalışmalarımız oldu. Ama nihayete erdiremedik. Şimdi de bir yapılandırma söz konusu. Bu söz konusu taşınmazlarla ilgili 2019 yılında alınmış bir meclis kararı var. Ancak bunun güncellemesi noktasında bir görüşme gerçekleştirdik. Biz bu yerleri teminat olarak gösteriyoruz aslında. Muradımız şudur ki, geçmiş borçlarımız yapılandırmayla bir şekilde sonuçlandırmak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi bazı taşınmazlarını SGK’ya teminat olarak gösterme kararı aldı - Son Dakika

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