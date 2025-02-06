Edirne Çeltik Üreticileri Destekleme Ödemelerine Tepkili

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(EDİRNE) - Edirne'de çeltik üreticileri, desteklemenin zamanında ödenmemesine tepki gösterdi. Üretici Ali Ürey, "Ufak üretici olduğumuz için bu işin altından kalkamıyoruz. Destekler de daha ödenmedi. Destek dekara 30 kuruş. O da yatırılmadı" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

"Mazot alamadığı için yeni ürüne hazılık yapamıyor"

Gaytancıoğlu, çiftçilere "Burada 5 ay önce çeltik vardı. Şimdi sapı kalmış ama daha sapını tarladan temizlememişler. Neden temizlemediniz" diye sordu. Üretici Ferit Bekir, "Para yok" yanıtını verdi. Gaytancıoğlu ise "Peki çeltiği kaç paraya sattın" diye sordu. Üretici Bekir, "Çeltiği 27 liraya sattım. Şimdi duyuyorum, 40 lira olmuş. Bizde kalmadı" diye konuştu.

Üretici Ali Ürey de "Biz de çeltiği 27-28 liraya sattık. Bunun maliyeti 18-20 lira. Şimdi 40 lira olduğunu duyuyoruz. Ufak üretici olduğumuz için bu işin altından kalkamıyoruz. Destekler de daha ödenmedi. Destek dekara 30 kuruş. O da yatırılmadı" dedi.

Gaytancıoğlu, "5 ay önce kilogram başına 30 kuruş alması gereken desteği üreticimiz almadığı için mazot alamıyor. Mazot alamadığı için de bu tarlayı temizleyip yeni ürüne hazırlık yapamıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Belimizi büküyor"

Üretici Ürey de "Ne yapalım işimiz bu, işimiz bu olduğu için ekmeye mecburuz. Elektrik çok maliyetli olduğu için ekim yapamıyoruz. Elektrik parasını bizden aylık alıyorlar. O da bizim belimizi büküyor" diye dert yandı.