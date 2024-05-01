Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Edirne'de düzenlenen programla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, işçilerin ve emekçilerin insanca yaşamayı hak ettiğini vurguladı.

01.05.2024 16:30  Güncelleme: 16:46
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(EDİRNE)- Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, "İşçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz. Bizler bu ülkenin değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz. Ancak bu günlerde hayatta kalmak dahi giderek zorlaşıyor" dedi.

Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu'nca düzenlenen programla bugün Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kalabalık Atatürk Bulvarı'ndan yürüyerek Saraçlar Caddesi'ne geldi. Kutlamaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da katıldı.

"BU DÜZENE BİR SON VERELİM"

Basın açıklamasını DİSK-Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı okudu. Makasçı, şunları kaydetti:

"İşçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz bizler bu ülkenin değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz. Ancak bu günlerde hayatta kalmak dahi giderek zorlaşıyor. İnsanca yaşayamıyorsak bu ülke fakir olduğu için değil; ülkenin kaynakları yetersiz olduğu için değil. Bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki kaynaklarımız rantçılara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha, savaşa değil işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın. Yeter ki çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönen bu düzene bir son verelim."

Edirne\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

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