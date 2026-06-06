Edirne\'de 33 çiftin mutluluğu aynı tarihte buluştu: Evlenmek için 06.06.2026\'yı seçtiler

Edirne'de 33 çift, evlenmek için ay, gün ve yılı 6 rakamından oluşan 06.06.2026 tarihini seçerek ömür boyu mutluluk için "Evet" dedi.

Edirne'de evliliklerini anlamlı bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 06.06.2026 gününe yoğun ilgi gösterdi. Kentte nikah işlemlerinin gerçekleştirildiği salonlarda gün boyunca hareketlilik yaşanırken, toplam 33 çift bu özel tarihte hayatlarını birleştirdi. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen Edirne'deki 33 çift, Selimiye Meydanı'ndaki Tarihi Belediye Binası bahçesinde ve nikah salonlarında düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Özellikle rakamların uyumuyla dikkat çeken tarihin uzun yıllar unutulmayacak bir hatıra bırakacağını düşünen çiftler, aylar öncesinden başvuru yaparak bu güne rezervasyon yaptırdı. Nikah salonlarında sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.

Evlilik tarihlerini özel bir günle ölümsüzleştirmek istediklerini belirten çiftler, 06.06.2026'nın hem kolay hatırlanabilir, hem de anlamlı bir tarih olması nedeniyle tercih edildiğini ifade etti.

Evliliklerine unutulmaz bir anı bırakmak istediklerini söyleyen Oktay Duran, talep yoğun olduğu için aylar öncesinden bu tarihi seçtiklerini belirterek herkese mutluluklar diledi.

İleride bir anı olması için bu tarihi çok istediklerini belirten İrem Duran ise, 3-4 ay önce planlama yaptıklarını belirtti.

Aileleri ve yakınlarının katılımıyla mutluluklarını paylaşan çiftler, nikah törenlerinin ardından Selimiye'nin gölgesinde hatıra fotoğrafları çektirdi. - EDİRNE