Edirne'de 53 çocuk düzenlenen sünnet şöleniyle sünnet edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 53 çocuk düzenlenen sünnet şöleniyle sünnet edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde 53 çocuk için Millet Bahçesi'nde sünnet şöleni düzenlendi. Programa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, çocukları ve ailelerini kutlayarak onlara hediyeler verildiğini belirtti.

EDİRNE Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde, 53 çocuk için Millet Bahçesi'nde sünnet şöleni etkinliği düzenlendi.

Kentte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hizmetlerinden yararlanan 53 ailenin çocuğu için sünnet şöleni düzenlendi. Vakfın, Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlediği şölen öncesi valilik önünden başlayan sünnet alayı şehirde tur attı. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen sünnet şölenineyse Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte çocuklar için çeşitli oyun alanları oluşturuldu.

Edirneli klarnet sanatçısı Göksel Demlendirici'nin konser verdiği programda, Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sergiledi. Pasta kesimiyle birlikte çocukları ve ailelerini kutlayan Vali Sezer, "Bugün burada 53 tane çocuğumuzun inşallah aileleriyle beraber büyüdüklerini görmenin sevincini yaşıyoruz. 53 çocuğumuzun bugün sünnet merasimine şahitlik ediyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Önce analarına, babalarına, ailelerin ve sonra da bu güzel vatanımıza, milletimize onları bağışlasın" dedi.

Etkinlik sonunda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Edirne Valiliği, Yunus Sezer, Sünnet, Edirne, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de 53 çocuk düzenlenen sünnet şöleniyle sünnet edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
19:59
Maçta ilk gol geldi Tempo inanılmaz
Maçta ilk gol geldi! Tempo inanılmaz
19:43
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
18:30
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 20:26:41. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 53 çocuk düzenlenen sünnet şöleniyle sünnet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement