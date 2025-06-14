Edirne\'de 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Hazırlıklar Devam Ediyor

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için Sarayiçi'nde ve Er Meydanı'nda yürütülen fiziki çalışmaları yerinde inceledi. Akın, "Çok büyük bir organizasyon. Arkadaşlarımız çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Ben onlara da minnettarım. Hepimizin ortak gayesi, şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak, burada güzel müsabakaları hep birlikte izlemek" dedi.

Edirne'de 30 Haziran-6 Temmuz arasında Sarayiçi'nde gerçekleşecek 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklar devam ediyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da çalışmalar hakında bilgi alarak sahanın tüm noktalarını inceledi. Çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Gencan Akın, Kırkpınar'ı daha iyi bir organizasyon haline getirmek amacıyla hem statta hem de etkinlik alanında bazı düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

"Çok büyük bir organizasyon"

Akın, statta bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmaları yerinde incelemek istedik. Kırkpınar, Edirne'nin en önemli organizasyonu. Hem uluslararası arenada hem de ülkemizde şehrimizin tanıtımı için çok büyük bir organizasyon. O yüzden biz de bu sene bu organizasyonun geçtiğimiz senelerden daha iyi, daha düzenli ve daha temiz olması için mücadele veriyoruz. Eminim bu yıl da yaptığımız çalışmalarla 30 Haziran-6 Temmuz arasında hem hemşehrilerimizi hem de şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu, çok büyük bir organizasyon. Arkadaşlarımız çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Ben onlara da minnettarım. Hepimizin ortak gayesi, şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak, burada güzel müsabakaları hep birlikte izlemek."