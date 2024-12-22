Edirne\'de Aç Kalan Tilkiler Şehirde Görüntülendi

Edirne'de aç kalan tilkiler şehre kadar geldi
EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının iyiden iyiye düşmesi sonucu yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indiler.
Cumhuriyet Mahallesi Kuvai Milliye Bulvarı civarında gözüken 2 tilki, önce dolaştığı görüldü.
Musabeyli köyü civarından geldiği tahmin edilen 2 tilkinin doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlandığı ve şehir merkezine kadar geldiği tahmin ediliyor.
Gece karanlığında çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, vatandaşların seslenmesi sonucu gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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