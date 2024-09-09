Kaldırımda Şakalaşırken Caddeye Fırladı - Son Dakika
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Yerel

Kaldırımda Şakalaşırken Caddeye Fırladı

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Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde kaldırımda arkadaşlarıyla şakalaşırken aniden caddeye çıkan 18 yaşından küçük İbrahim E.A, bir otomobile çarptı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, İbrahim'in arkadaşından kaçarken caddeye fırladığı ve kazanın meydana geldiği anlar kaydedildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

09.09.2024 03:42
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Arkadaşıyla şakalaşırken caddeye çıkan gence araç böyle çarptı

EDİRNE - Edirne'de kaldırımda arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada aniden caddeye çıkan çocuğa arabanın çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İddialara göre; Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde kaldırımda yürürken arkadaşlarıyla şakalaşan 18 yaşından küçük İbrahim E.A, aniden caddeye fırladı. O esnada caddede seyreden gurbetçi aileye ait Hollanda plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralı çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde İbrahim E.A'nın kaldırımda yürürken aniden karşısına arkadaının çıktığı ve kendisini kovaladığı görülüyor. Arkadaşından kaçarken caddeye fırlayan İbrahim'e aracın otomobilin çarptığı kameraya yansıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaldırımda Şakalaşırken Caddeye Fırladı - Son Dakika

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