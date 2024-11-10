Edirne'de Atatürk'ü Anma Günü Törenleri - Son Dakika
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Edirne'de Atatürk'ü Anma Günü Törenleri

Edirne\'de Atatürk\'ü Anma Günü Törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Edirne'de düzenlenen programlarla anıldı. Çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, öğrenci oratoryosu ve konserle devam etti.

10.11.2024 18:19  Güncelleme: 18:23
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Edirne'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne'de Atatürk'ü Anma Günü programları, Atatürk heykeline çelenklerin sunulması ile başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de saat 09.05'te hayat durdu. Araçları ile seyir halindeki vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Vali Sezer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan çelenk sunma töreninin ardından Edirne Belediyesi'ne geçti. Daha sonra Vali Sezer ve beraberindekiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eski belediye binasında konakladığı odayı ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Anma etkinlikleri, Halk Eğitim Merkezi'nde Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan oratoryo ve mini konser ile devam etti.

Anma etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Atatürk'ü Anma Günü Törenleri - Son Dakika

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