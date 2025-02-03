Edirne'de Balkon Yangını Panik Yaratı

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Balkonda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

EDİRNE - Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Edirne'nin Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Panik yaşayan ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık personelince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara neden olurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.